На Балтийском заводе в результате несчастного случая травмировался рабочий

На него упала металлическая плита.

Днем 27 мая в одном из зданий Балтийского завода на Косой линии произошел несчастный случай. На рабочего упала плита. Об этом рассказала пресс-служба предприятия.

Металлическое изделие съехало на одного из сотрудников цехов. С места происшествия пострадавшего забрала скорая помощь. По предварительной информации, у него травмы обеих ног в районе голеностопа.

По факту случившегося проводится проверка. Ее результаты станут известны позднее.

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