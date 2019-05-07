В фуд-холле площадью 2678 квадратных метров представят 20-25 концепций, где посетители смогут попробовать блюда.

Во вторник, 11 августа, стало известно о том, что на пятом этаже торгового комплекса "Невский Центр" появится фуд-холл. Об этом сообщили в пресс-службе ТК.

Для реализации проекта реализуют новые для Петербурга концепции, сервисы и технологии. Оператором станет Ginza Project, с которой комплекс сотрудничает 10 лет. В фуд-холле представят 20-25 концепций.

Отмечается, что вход фуд-холл будет располагаться не только в торговом комплексе, но и на Невском проспекте.

Ранее мы сообщали о том, что в Невском районе ввели в эксплуатацию школу на 825 мест.

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