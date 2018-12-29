На проспекте Стачек столкнулись два бензовоза: назревает страшная пробка 

Во вторник, 29 января, на проспекте Стачек столкнулись два бензовоза. Об этом сообщают горожане в соцсетях.
Бензовоз решил прямо ехать под знак только направо, америка направо повернуть со второго ряда. Оба виноваты
сообщает очевидец
По словам очевидцев, никто не пострадал.
На кадрах видно, что у машин нет особых повреждений. Однако, из-за аварии на этом участке дороги собирается огромная пробка.
На месте ожидают сотрудников ДПС.
Ранее мы сообщали о том, что На Володарском мосту произошло ДТП: есть пострадавшие
Фото:дтп и чп петербург/вк
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