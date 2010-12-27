На проспекте Стачек у подростка отобрали смартфон за 8 тысяч

У школьника зафиксировали ушиб и ссадину.

Сотрудники полиции Кировского района Петербурга ищут грабителя, который напал на 16-летнего подростка и отобрал у него мобильный телефон. Об этом сообщает ГУ МВД по городу и Ленобласти.

Нападение произошло 25 ноября около половины двенадцатого ночи у дома №74/1 по проспекту Стачек. Неизвестный силой отобрал у школьника смартфон. Общая сумма ущерба составила 8 тысяч рублей.

После нападения подросток попал в травмпункт. У него зафиксировали ушиб и ссадину.

В настоящий момент решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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Фото: Piter.TV