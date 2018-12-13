ДТП с перевернутой фурой осложнило движение на Стачек

У большегруза перевернулся прицеп.

Днем 29 мая петербуржцы сообщили о ДТП на проспекте Стачек. По словам очевидцев, напротив автоцентра "Ауди" у фуры перевернулся прицеп. Мобильный корреспондент Piter.TV прислал видео с места происшествия.

По словам свидетелей аварии, никто не пострадал. Во всяком случае, полиции и скорой помощи на месте ДТП нет. Однако перевернутая фура значительно осложнила движение другим транспортным средствам, особенно большегрузам. Прицеп упал прямо на пешеходный переход, сама машина перегородила крайнюю левую полосу. На видео можно заметить, как другие грузовики с трудом проезжают перекресток.

Ранее мы писали, что в Петербурге автомобиль каршеринга стал участником ДТП.

Видео: Piter.TV