На проспекте Стачек столкнулись четыре машины

По предварительным данным, обошлось без пострадавших.

Утром 29 декабря в Кировском районе Петербурга произошла массовая авария с участием четырех машин. В сети появились фото и видео с места происшествия.

По словам очевидцев, машины столкнулись напротив сада имени 9 января на проспекте Стачек. В сторону станции метро "Нарвская" стоят три разбитых автомобиля. Еще один занял линию на противоположной стороне движения. Ожидается пробка.

По предварительным данным, обошлось без пострадавших. Причины ДТП устанавливаются.

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Фото, видео: ВКонтакте / ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб / Любовь Неробеева