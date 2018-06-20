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На проспекте Стачек из-за ремонта путей изменится движение трамваев
Сегодня, 20:45
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IRINA_CHALKINA

На проспекте Стачек из-за ремонта путей изменится движение трамваев

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Изменения коснуться сразу четырех маршрутов.

Во вторник, 23 апреля, стало известно о том, что на проспекте Стачек из-за ремонта путей изменится движение трамваев. Об этом сообщает пресс-служба "Горэлектротранса".

Изменения коснуться сразу четырех маршрутов: №36, 41, 52 и 60 . Так, 24, 25 и 26 апреля с 23:00 до 04:50  будут следовать от своих конечных остановок до станции "Трамвайный парк №8". Кроме того, с ночи 24 апреля до 5 утра 27 апреля будет закрыт въезд в трамвайный парк со стороны станции "Завод Северная верфь".

Ранее мы сообщали о том, что Петербургское метро будет работать на Пасху круглосуточно 

Фото:pixabay

 

 

 

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Теги: новости спб, общество, остановлено движение трамваев, проспект стачек
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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