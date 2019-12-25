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На проспекте Просвещения полуголый пьяный мужчина мешал сотрудникам скорой помощи госпитализировать женщину
Сегодня, 14:00
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На проспекте Просвещения полуголый пьяный мужчина мешал сотрудникам скорой помощи госпитализировать женщину

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На помощь врачам пришли росгвардейцы.

Накануне, 24 октября, на проспекте Просвещения пьяный полуголый петербуржец атаковал сотрудников скорой помощи. Злоумышленник мешал медикам оказывать помощь женщине, которой стало плохо. Об этом сообщили в tg-канале "Росгвардия Петербурга". 

Медикам, прибывшим на вызов  для оказания помощи местной жительнице, активно мешал пьяный, ругающийся матом, полураздетый, агрессивный гражданин.

Пресс-служба Росгвардии

Врачам пришлось нажать  кнопку тревожной сигнализации. Дебошира доставили  в 58 отдел полиции. 

Ранее на Piter.tv: в Петербурге мужчина сломал нос своей знакомой из-за отказа в общении и физической близости.

Фото: Телеграм / Росгвардия Петербурга
 

Теги: мешал медикам, проспект просвещения, пьяный мужчина, скорая помощь
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

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