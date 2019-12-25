На проспекте Просвещения полуголый пьяный мужчина мешал сотрудникам скорой помощи госпитализировать женщину

На помощь врачам пришли росгвардейцы.

Накануне, 24 октября, на проспекте Просвещения пьяный полуголый петербуржец атаковал сотрудников скорой помощи. Злоумышленник мешал медикам оказывать помощь женщине, которой стало плохо. Об этом сообщили в tg-канале "Росгвардия Петербурга".

Медикам, прибывшим на вызов для оказания помощи местной жительнице, активно мешал пьяный, ругающийся матом, полураздетый, агрессивный гражданин. Пресс-служба Росгвардии

Врачам пришлось нажать кнопку тревожной сигнализации. Дебошира доставили в 58 отдел полиции.

Ранее на Piter.tv: в Петербурге мужчина сломал нос своей знакомой из-за отказа в общении и физической близости.

Фото: Телеграм / Росгвардия Петербурга

