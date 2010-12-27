Неизвестные избили пьяного мужчину на проспекте Просвещения

Пострадавший поступил в больницу с переломом костей лицевого скелета.

В ночь с 16 на 17 марта на проспекте Просвещения избили мужчину, находящегося в состоянии сильного алкогольного опьянения. Об этом сообщил Piter.TV источник в правоохранительных органах.

Пострадавшего доставили в больницу в тяжелом состоянии. Врачи диагностировали у него перелом костей лицевого скелета.

Кто избил мужчину, неизвестно. Полиция ведет расследование. Допрашивать потерпевшего пока нельзя в силу его состояния.

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Фото: Piter.TV