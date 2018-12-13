Nissan сбил двух мальчиков на проспекте Науки: один в реанимации

Дети перебегали дорогу в неположенном месте.

Вечером 15 мая в Калининском районе Петербурга произошло серьезное ДТП. У дома №44 по проспекту Науки 40-летний водитель, управляя автомобилем марки Nissan, сбил двух мальчиков. Дети перебегали дорогу в неположенном месте. Об этом сообщают в отделе пропаганды ГИБДД по городу и Ленобласти.

Наезд на пешеходов произошел около 19 часов вечера. Пятилетнего пострадавшего отправили в детскую больницу имени Раухфуса. Как пишет "Фонтанка", сейчас ребенок находится в реанимации, его состояние оценивается как тяжелое. Второго ребенка 13 лет отправили в другую больницу с травмами средней степени тяжести.

Ранее мы писали, что Mercedes с эстонскими номерами сбил подростка и врезался в столб на Богатырском проспекте.

Фото: Piter.TV