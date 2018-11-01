Аварии парализовали движение в двух районах Петербурга

По предварительным данным, обошлось без пострадавших

В понедельник, 4 марта, две аварии сковали движение в двух районах Санкт-Петербурга. Об этом очевидцы рассказали в группе "ДТП и ЧП".



Первая авария случилась на проспекте Наставников, между проспектом Энтузиастов и проспектом Косыгина. На дороге столкнулись два маршрутных такси. По словам очевидцев, обошлось без жертв, однако ДТП стала причиной большой пробки. На данный момент движение на участке восстановлено.

Вторая авария произошла возле дома номер 59 на Литейном проспекте. На участке столкнулись "Шкода" и "Яндекс Такси". По предварительным данным ДТП, обошлось без пострадавших, однако в результате на дороге образовалась пробка. Согласно данным сервиса "Яндекс.Пробки" автомобили двигаются со скоростью 15 км/ч.

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Фото: группа "ДТП и ЧП Санкт-Петербург"