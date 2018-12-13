На Металлистов неизвестный жестоко избил школьника

Мальчика увезли в больницу.

Петербургская полиция разыскивает человека, который 16 мая днем напал на школьника в Красногвардейском районе. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

Инцидент произошел днем ранее на проспекте Металлистов. Неизвестный избил 12-летнего мальчика, после этого ребенка госпитализировали на машине скорой помощи.

Полицейские устанавливают личность злоумышленника и разыскивают его.

16 мая в Ольгино 79-летнюю пенсионерку ударили по голове камнем ради 120 рублей.

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