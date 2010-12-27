На проспекте Металлистов велосипедиста сбило такси

Мужчину госпитализировали с тяжелыми травмами.

В среду, 15 августа, в Красногвардейском районе случилось ДТП с участием велосипедиста и автолюбителя. Об этом сообщает ГУ МВД по Санкт-Петербургу и ЛО.

По предварительной информации, ЧП произошло около половины первого на проспекте Металлистов. Таксист на "Шкоде Окставии" сбил 50-летнего велосипедиста. Пострадавшего госпитализировали с тяжелыми травмами.

По факту происшествия проводится проверка.

Ранее мы сообщали, что на Садовой улице пожарная машина протаранила трамвай.

Фото: ВКонтакте/spb_today