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На Садовой улице пожарная машина протаранила трамвай
Сегодня, 14:28
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Alena_Zinovieva
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На Садовой улице пожарная машина протаранила трамвай

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Очевидцы в социальных сетях гадают, кто в этой ситуации должен был уступить дорогу.

Сегодня днем на Садовой улице, возле дома №58 пожарная машина врезалась в трамвай. На месте аварии образовалась пробка. Об этом сообщают очевидцы в социальных сетях.

На место происшествия приехали сотрудники ГИБДД. Пока они разбираются в обстоятельствах ДТП, пользователи интернета гадают, кто в этой ситуации должен был уступить. Некоторые подозревают, что трамвай не пропустил пожарных, когда те ехали на вызов. Другие пишут, что в аварии может быть виноват другой автомобиль.

Ранее мы писали, что на Шуваловском проспекте Porsche Cayenne снес столб.

Фото: ВКонтакте / ДТП и ЧП | Санкт-Петербург

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Теги: авария , дтп , что случилось в спб 15 августа
Категории: Лента новостей Новости СПб Происшествия

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