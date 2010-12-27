На Садовой улице пожарная машина протаранила трамвай

Очевидцы в социальных сетях гадают, кто в этой ситуации должен был уступить дорогу.

Сегодня днем на Садовой улице, возле дома №58 пожарная машина врезалась в трамвай. На месте аварии образовалась пробка. Об этом сообщают очевидцы в социальных сетях.

На место происшествия приехали сотрудники ГИБДД. Пока они разбираются в обстоятельствах ДТП, пользователи интернета гадают, кто в этой ситуации должен был уступить. Некоторые подозревают, что трамвай не пропустил пожарных, когда те ехали на вызов. Другие пишут, что в аварии может быть виноват другой автомобиль.

Ранее мы писали, что на Шуваловском проспекте Porsche Cayenne снес столб.

Фото: ВКонтакте / ДТП и ЧП | Санкт-Петербург