На Витебском проспекте разбушевалась иномарка: у нее отлетело колесо, а затем и вылетел двигатель

Водителя доставали из раскуроченной машины спасатели.

Сегодня днем на Витебском проспекте разбушевалась иномарка. На скорости 80 км/ч у нее отлетело колесо. Затем машина врезалась в одно дерево, а потом ее откинуло в другое. Завершилось все вырванным с корнями двигателем, который вылетел в салон. Пострадал водитель. Об этом сообщили очевидцы в социальных сетях.

Автомобилист оказался в западне. Из раскуроченной машины его доставали спасатели. Двигатель зажал ноги водителя и сломал ребра. В момент аварии мужчина не был пристегнут. Пострадавшего в ДТП забрала в больницу скорая помощь.

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Фото: ВКонтакте / ДТП и ЧП | Санкт-Петербург