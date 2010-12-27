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На Витебском проспекте разбушевалась иномарка: у нее отлетело колесо, а затем и вылетел двигатель
Сегодня, 16:58
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Alena_Zinovieva
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На Витебском проспекте разбушевалась иномарка: у нее отлетело колесо, а затем и вылетел двигатель

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Водителя доставали из раскуроченной машины спасатели.

Сегодня днем на Витебском проспекте разбушевалась иномарка. На скорости 80 км/ч у нее отлетело колесо. Затем машина врезалась в одно дерево, а потом ее откинуло в другое. Завершилось все вырванным с корнями двигателем, который вылетел в салон. Пострадал водитель. Об этом сообщили очевидцы в социальных сетях.

Автомобилист оказался в западне. Из раскуроченной машины его доставали спасатели. Двигатель зажал ноги водителя и сломал ребра. В момент аварии мужчина не был пристегнут. Пострадавшего в ДТП забрала в больницу скорая помощь.

Ранее мы писали, что на Шуваловском проспекте Porsche Cayenne снес столб.

Фото: ВКонтакте / ДТП и ЧП | Санкт-Петербург

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Теги: авария , дтп , иномарка , что случилось в спб 15 августа
Категории: Лента новостей Происшествия Новости СПб Картина дня

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