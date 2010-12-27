На Шуваловском проспекте Porsche Cayenne снес столб

От удара столб упал рядом с троллейбусной остановкой.

В среду, 15 августа, около пяти утра, водитель Porsche Cayenne не справилась с управлением и сбила фонарный столб. Об этом сообщают очевидцы в группе ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн.

Как говорят очевидцы, скорее всего, автомобиль ехал с большой скоростью с Богатырского и не смог въехать в поворот. Удар был настолько сильный, что столб упал рядом с троллейбусной оставновкой. В аварии есть пострадавшие: это 2 девушки, которые ехали в данном автомобиле. Они обе госпитализированы.

Также на Наставников авария с "перевертышем" попала на видео.

Фото: Мегаполис