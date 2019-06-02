На проспекте Косыгина гости обокрали хозяйку во время застолья

Из дома пропали ювелирные изделия.

Как сообщил Piter.tv источник в правоохранительных органах, ночью 23 мая в полицию обратилась женщина 1980 года рождения. Она заявила, что накануне к ней в гости пришли трое случайных знакомых и после застолья обокрали.

Пропали ювелирные изделия: серьги, браслет, цепочка, два обручальных кольца. Ущерб составил 84000 рублей.

Уже утром оперативники задержали подозреваемых. Ими оказались безработные мужчины 1982 года рождения. Полиция разыскивает третьего соучастника преступления.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела

Ранее мы сообщили, что "Водопроводчик" забрал у пенсионерки 38 тыс. рублей в Красногвардейском районе.

Фото: Piter.tv