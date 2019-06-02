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На проспекте Косыгина гости обокрали хозяйку во время застолья
Сегодня, 12:48
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ruzannar

На проспекте Косыгина гости обокрали хозяйку во время застолья

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Из дома пропали ювелирные изделия.

Как сообщил Piter.tv источник в правоохранительных органах, ночью 23 мая в полицию обратилась женщина 1980 года рождения.  Она заявила, что накануне к ней в гости пришли трое случайных знакомых и после застолья обокрали.

Пропали ювелирные изделия: серьги, браслет, цепочка, два обручальных кольца. Ущерб составил 84000 рублей.

Уже утром оперативники задержали подозреваемых. Ими оказались безработные мужчины 1982 года рождения. Полиция разыскивает третьего соучастника преступления.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела

Ранее мы сообщили, что "Водопроводчик" забрал у пенсионерки 38 тыс. рублей в Красногвардейском районе.

Фото: Piter.tv

Теги: косыгина проспект, кража спб, полиция задержала
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, Криминальные происшествия,

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