На проспекте Косыгина гости обокрали хозяйку во время застолья

Как сообщил Piter.tv источник в правоохранительных органах, ночью 23 мая в полицию обратилась женщина 1980 года рождения. Она заявила, что накануне к ней в гости пришли трое случайных знакомых и после застолья обокрали.
Пропали ювелирные изделия: серьги, браслет, цепочка, два обручальных кольца. Ущерб составил 84000 рублей.
Уже утром оперативники задержали подозреваемых. Ими оказались безработные мужчины 1982 года рождения. Полиция разыскивает третьего соучастника преступления.
Решается вопрос о возбуждении уголовного дела
Ранее мы сообщили, что "Водопроводчик" забрал у пенсионерки 38 тыс. рублей в Красногвардейском районе.
Фото: Piter.tv
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