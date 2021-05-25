Девушка хотела перебежать дорогу на пешеходном переходе на первых секундах красного света.

В Красногвардейском районе Петербурга на перекрёстке проспекта Косыгина и улицы Передовиков иномарка сбила девушку на пешеходном переходе. Об этом Piter.tv сообщил источник в правоохранительных органах во вторник, 25 мая.

Инцидент произошёл днём около 11:30. В распоряжении редакции Piter.tv оказалась запись с камеры видеонаблюдения на которой можно увидеть, как девушка на первых секундах красного света перебегает дорогу на пешеходном переходе. Однако на середине пути её сбивает белая иномарка. Водитель тут же выбегает из машины, чтобы узнать самочувствие пострадавшей.

На данный момент ничего неизвестно о состоянии девушки. Сотрудники правоохранительных органов выясняют детали происшествия.

Ранее мы писали, что на улице Константина Заслонова иномарка сбила петербуржца на пешеходном переходе.

Видео: Piter.tv