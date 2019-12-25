"Водопроводчик" забрал у пенсионерки 38 тыс. рублей в Красногвардейском районе

Пострадавшая обратилась в полицию.

В Красногвардейском районе мошенник обманул пенсионерку 1927-го года рождения. Злоумышленник представился водопроводчиком, сообщил Piter.TV источник в правоохранительных органах.

В среду, 20 мая, женщина обратилась в полицию. В этот же день правоохранители прибыли к ней домой по адресу Новочеркасский проспект, 9. Было установлено, что неизвестный под предлогом замены труб водоснабжения украл у гражданки 38 тыс. рублей. Она сама передала злоумышленнику эти деньги.

По факту случившегося завели уголовное дело по статье "Мошенничество".

Ранее Piter.TV рассказал о том, как обокравший пенсионерку на 160 тысяч "электрик" сам сдался полиции спустя полгода.

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