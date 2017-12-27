На проспекте Испытателей трактор для уборки снега лишился заднего колеса

В ночь на 31 января снегоуборочный трактор в Приморском районе потерял колесо. Инцидент произошел на оживленном перекрестке между проспектами Испытателей и Сизова.
Сообщается, что у техники отвалилось заднее колесо, из-за чего машина накренилась на правый бок. Что послужило причиной непредвиденной ситуации - неизвестно. Сведений о пострадавших нет. Автомобили других участников движения не задеты.
Напомним, что ранее мы писали об уборочных мероприятиях от Комитета по благоустройству города.
Так же Piter.tv публиковал курьезный случай с уборкой "снега” с чистой дороги в Петербурге.
Видео: Вконтакте/ДТП и ЧП