Все, что интересно!
Войти | Зарегистрироваться
18+
Новости Лента новостей Происшествия
Сегодня, 7:44
0
lesjasap
456
Код вставки плеера

На проспекте Испытателей трактор для уборки снега лишился заднего колеса

0
 
 

В Приморском районе трактор "потерял" колесо на проезжей части.

В ночь на 31 января снегоуборочный трактор в Приморском районе потерял колесо. Инцидент произошел на оживленном перекрестке между проспектами Испытателей и Сизова. 
 
Сообщается, что у техники отвалилось заднее колесо, из-за чего машина накренилась на правый бок. Что послужило причиной непредвиденной ситуации - неизвестно. Сведений о пострадавших нет. Автомобили других участников движения не задеты. 
 
Напомним, что ранее мы писали об уборочных мероприятиях от Комитета по благоустройству города. 
 
Так же Piter.tv публиковал курьезный случай с уборкой "снега” с чистой дороги в Петербурге. 
 
Видео: Вконтакте/ДТП и ЧП
Все новости района
Теги: авария , дтп , колесо , перекресток , приморский район , проспект испытателей , снегоуборочная техника , трактор
Категории: Новости СПб Происшествия

Оставить комментарий

Новости на эту тему

Загрузка...
5