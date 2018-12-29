На проспекте Добролюбова легковушка въехала в КамАЗ со снегом

Авария спровоцировала пробку.

В Петербурге из-за сильной метели и снега количество ДТП только продолжает увеличиваться. Так у дома №5к1 на проспекте Добролюбова произошла авария с участием снегоуборочной техники и легкового автомобиля. Об этом Piter.TV сообщили очевидцы.

Водитель Volkswagen Polo не выбрал безопасную дистанцию и врезался в КамАЗ, груженный снегом. О пострадавших не сообщается, однако, авария спровоцировала пробку на данном участке дороги. Пробка растет с каждой минутой.

Ранее На КАД столкнулись Mitsubishi и внедорожник: образовалась пробка.

Фото и видео: Piter.TV

