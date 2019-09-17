Двор на проспекте Большевиков затопило из-за дефекта в теплосетях

Прорыв воды произошел во время технологических испытаний труб.

Около четырех часов дня в Невском районе Петербурга прорвало трубу: бурный поток воды вырвался из-под земли на свободу во дворе на проспекте Большевиков. По словам очевидцев в соцсетях, грязная река размыла в земле глубокую яму.

Как выяснилось, причиной аварии стали испытания "Теплосети", которые как раз ведутся в Невском районе. В ходе диагностики, сообщили в пресс-службе компании, обнаружилось технологическое нарушения вблизи дома №33 корпус 3 по проспекту.

На данный момент службы на месте, обеспечены меры безопасности, вытекание воды локализовано, организовываются ремонтные работы. "Теплосеть"

В дни парада и голосования по поправкам к конституции петербуржцы смогут помыться.

Фото: Piter.TV