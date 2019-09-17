Двор на проспекте Большевиков затопило из-за дефекта в теплосетях

Около четырех часов дня в Невском районе Петербурга прорвало трубу: бурный поток воды вырвался из-под земли на свободу во дворе на проспекте Большевиков. По словам очевидцев в соцсетях, грязная река размыла в земле глубокую яму.
Как выяснилось, причиной аварии стали испытания "Теплосети", которые как раз ведутся в Невском районе. В ходе диагностики, сообщили в пресс-службе компании, обнаружилось технологическое нарушения вблизи дома №33 корпус 3 по проспекту.
На данный момент службы на месте, обеспечены меры безопасности, вытекание воды локализовано, организовываются ремонтные работы.
"Теплосеть"
В дни парада и голосования по поправкам к конституции петербуржцы смогут помыться.
Фото: Piter.TV
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