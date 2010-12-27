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На Большевиков водитель "Газели" избил 34-летнего мужчину и сбежал
Сегодня, 11:18
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nastya960

На Большевиков водитель "Газели" избил 34-летнего мужчину и сбежал

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Пострадавший находится в тяжелом состоянии.

В Невском районе Петербурга водитель автомобиля ударил 34-летнего мужчину и скрылся с места происшествия. Пострадавшему понадобилась помощь медиков. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД по городу и области.

По данным ведомства, днем ранее в полицию пришли телефонограмма из больницы. В ней сообщалось, что 17 июня около половины девятого вечера от дома 35 по проспекту Большевиков скорая увезла 34-летнего мужчину в тяжелом состоянии.

По словам очевидцев, 17 июня около восьми часов вечера мужчину ударил неизвестный водитель "Газели". После этого он скрылся с места происшествия. 

По факту возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 112 УК РФ "Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью". Теперь злоумышленника ищет полиция.

Также на Караваевской петербуржец избил и изнасиловал свою знакомую.
Фото: Piter.tv​​​​​​​

Теги: газель, избил, проспект большевиков
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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