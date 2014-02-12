За неделю в Петербурге проверили 143 предприятия на соблюдение антиковидных мер

Всех нарушителей ждут штрафы. Ещё один караоке-клуб опечатали сотрудники Следственного комитета.

На прошлой неделе в Петербурге сотрудники комитета по контролю за имуществом (ККИ) проверили 143 предприятия в общепите, торговле и сфере услуг на соблюдение антиковидных мер. Часть проверок прошла при содействии представителей Следственного комитета и полиции. Об этом 15 ноября сообщили в пресс-службе администрации губернатора города.

Днем рейды проходили на проспектах Просвещения, Большевиков, Королева, Елизарова, на Невском, Лиговском, Загородном, Гражданском и Владимирском проспектах, на Парашютной, Гороховой, Благодатной улицах, Балканской площади, на улице Маршала Говорова, бульваре Новаторов. Всего проверили 87 магазинов, 15 кафе и ресторанов, 18 предприятий по предоставлению услуг. Нарушения зафиксировали в 9 организациях, в которых отсутствовали QR-код, журналы термометрии и дезинфекции, а персонал работал без масок.

Вечером и ночью рейды проходили в Адмиралтейском и Центральном районах. Сотрудники проверили 23 бара и караоке-клуба. В итоге три бара работали после 23 часов, еще в двух заведениях на 6-й Советской улице и на Малой Морской проигнорировали запрет на курение кальяна. Также в список нарушителей попал бар на Садовой улице, в котором персонал работал без масок, не было разметки, журналов термометрии и дезинфекции.

Напомним, в Петербурге с 15 ноября вступают в силу новые коронавирусные ограничения. С этого дня в городе без QR-кода о вакцинации, перенесенном заболевании или справки о медотводе нельзя будет попасть в фитнес-центры, бассейны и развлекательные заведения. Эти же требования распространяются на церемонии бракосочетания и спортивные мероприятия. QR-код потребуют при входе в театры, цирки, кинотеатры, музеи и выставки. С 1 декабря меры еще более ужесточатся.

Фото: пресс-служба администрации губернатора Петербурга