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На проект МС-21 правительство России выделит 61 млрд рублей

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Это средства в рамках опережающего финансирования.

Премьер-министр Михаил Мишустин на совещании заявил, что правительство России дополнительно выделит более 61 млрд рублей на проект МС-21.

По поручению президента направим дополнительно более 61 миллиарда рублей на выполнение опытно-конструкторских работ по проекту МС-21, а также импортозамещения комплектующих, производство и послепродажное обслуживание самолетов.

Михаил Мишустин, премьер-министр России 

Мишустин подчеркнул, что это средства в рамках так называемого опережающего финансирования.

Ранее мы писали, что аналитики спрогнозировали рост цен на жилье в 2022 году. 

Видео: Правительство России

Теги: премьер-министр михаил мишустин, проект мс-21
Категории: Лента новостей, Новости России,

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