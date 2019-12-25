На приложение "Свидетелей Иеговы" подали в суд

Приложение содержала информацию, признанную экстремистской.

Во вторник, 27 октября, стало известно, что Октябрьский районный суд начал производство по административному иску о признании экстремистской и запрещенной к распространению информации мобильного приложения. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов.

В сервисах Google Play и App Store можно найти приложение, в которой находится литература, признанная экстремистской и запрещённой. Отмечается, что авторские права на приложение принадлежат "Обществу Сторожевой Башни и трактатов Пенсильвания" – организация также признана запрещенной на территории России.

Ранее мы писали, что суд арестовал предполагаемого убийцу преподавателя Технологического института.

Фото: Piter.TV