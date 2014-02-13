Станок для печати размозжил руку рабочего на предприятии в Петербурге

Мужчину в тяжелом состоянии увезли в больницу.

В понедельник, 1 февраля, на предприятии в Московском районе Петербурга произошел несчастный случай, в результате которого серьезно пострадал рабочий. Об этом сообщил Piter.TV источник в правоохранительных органах.

Инцидент произошел около 09:50 в типографии. У 60-летнего рабочего застряла рука в станке для печати. Спасатели оперативно прибыли на место происшествия и освободили мужчину. Аппарат размозжил ему кисть и сломал руку.

Пострадавшего увезли в больницу в тяжелом состоянии. Подробности инцидента выясняются.

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Видео: Piter.TV