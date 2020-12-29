На Софийской овощебазе мигранта придавило погрузчиком

Мужчину госпитализировали в тяжелом состоянии.

Незадолго до полуночи в среду, 27 января, в полицию поступила телефонограмма из НИИ Скорой помощи: медики вывезли с территории овощебазы на Софийской мужчину в тяжелом состоянии. Об этом Piter.TV сообщил источник в правоохранительных органах.

Как выяснилось, в седьмом часу вечера 32-летнего гражданина Узбекистана придавил погрузчик. Мужчина получил травматический шок, размозжение, сдавление мягких тканей предплечья и голени. Отмечается, что мужчина приехал в Россию на заработки в марте прошлого года, но не имеет регистрации на территории Петербурга или области.

Днем ранее на Комендантском проспекте рабочий упал в шахту лифта.

Фото: Piter.TV