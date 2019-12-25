На помощь застрявшим за рубежом россиянам выделили 900 млн рублей

МИД России получит средства из резервного фонда правительства страны.

МИД России получит 900 млн рублей из резервного фонда правительства страны, чтобы вернуть на родину россиян, застрявших за рубежом из-за пандемии коронавируса. Об этом сообщается на интернет-портале правовой информации.

Выделенные средства МИД должен будет потратить на оказание социальной поддержки жителям России. Россияне должны получить помощь еще до возвращения в страну.

Кроме того, министерству поручили проконтролировать эффективное использование выделенных денег. До 1 февраля 2021 года дипломатам необходимо представить доклад правительству.

Ранее мы писали, что из Испании в Петербург вернулись 76 горожан.

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