В Петербург прилетели 76 человек из Испании

Все они должны на 14 дней самоизолироваться.

Поздно вечером 14 мая в Пулково прилетел самолет из испанского Тенерифе с 76 жителями Петербурга и Ленобласти на борту. Об этом сообщили в пресс-службе Смольного.

В салоне самолета всех пассажиров проверили специалисты, в частности, им измерили температуру. Далее путешественники прошли по выделенному коридору в отдельную зону аэропорта, где у них взяли анализы и провели анкетирование. Багаж был продезинфицирован. Все прилетевшие должны в течение 14 дней соблюдать самоизоляцию.

Жителей Петербурга и Ленобласти развезли по домам на специальных автобусах. Пассажиров из других регионов России на две недели поместили в обсерватор "Заря" в Курортном районе.

За полтора месяца в Пулково прибыло около 30 вывозных рейсов из десятка стран. На родину вернулись 2 тысячи россиян.

Ранее мы писали, что в пятницу россияне вернутся с турецкого курорта в Петербург.

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