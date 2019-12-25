На полигоне "Красный Бор" опасаются перелива опасных отходов

До критического уровня осталось всего 10 сантиметров.

В четверг, 15 октября, состоялось совещание Комиссии по экологии Общественного совета Госкорпорации "Росатом". Главным вопросом для обсуждения стала судьба полигона "Красный Бор". Об этом сообщила экологическая организация Беллона.

Из-за осадков уровень отходов в открытых картах достиг критического уровня – до перелива осталось всего 10 сантиметров. Федеральный оператор проводит работы по укрытию полигона с опасными отходами в экстренном порядке.

Карты с отходами начали прятать под специальными понтонами несколько лет назад. Предполагалось, что плавучий экран будет препятствовать попаданию отходов в ядовитые пруды и удержит их внутри дамб обвалования. Впоследствии у силовиков возникли вопросы к самой конструкции этих дамб, были возбуждены уголовные дела.

Напомним, в конце января Комитет имущественных отношений Петербурга передал "Красный Бор" в федеральную собственность. Рекультивацией площадки будут заниматься в рамках программы "Чистая страна". Средства на это выделят из бюджета страны.

Ранее мы писали, что Смольный следит за ликвидацией полигона опасных отходов "Красный Бор".

Фото: ВКонтакте / Красный Бор