На подъезде к деревне Хиттолово уложат асфальт

Вскоре ремонт ожидается еще на восьми областных магистралях.

Во вторник, 28 апреля, в рамках нацпроекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги" проводится ремонт подъезда к деревне Хиттолово в Лесколовском поселении Всеволожского района. Об этом сообщила пресс-служба районной администрации.

На трех километрах дороги появится новый асфальт. Кроме того, дорожные службы проведут ремонт водопропускных труб, укрепят обочины и установят дорожные знаки.

Качество работ находится на контроле ГКУ "Ленавтодор". В ходе проверки будет оцениваться плотность, водонасыщение, ровность и коэффициент сцепления покрытия.

Отметим, что нацпроект "Безопасные и качественные автомобильные дороги" включает в себя ремонт восьми участков региональных трасс.

Ранее мы рассказали о том, что на дороги в Ленобласти выделят дополнительные полмиллиарда рублей.

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