На подъезде к деревне Хиттолово уложат асфальт

Во вторник, 28 апреля, в рамках нацпроекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги" проводится ремонт подъезда к деревне Хиттолово в Лесколовском поселении Всеволожского района. Об этом сообщила пресс-служба районной администрации.
На трех километрах дороги появится новый асфальт. Кроме того, дорожные службы проведут ремонт водопропускных труб, укрепят обочины и установят дорожные знаки.
Качество работ находится на контроле ГКУ "Ленавтодор". В ходе проверки будет оцениваться плотность, водонасыщение, ровность и коэффициент сцепления покрытия.
Отметим, что нацпроект "Безопасные и качественные автомобильные дороги" включает в себя ремонт восьми участков региональных трасс.
Ранее мы рассказали о том, что на дороги в Ленобласти выделят дополнительные полмиллиарда рублей.
Фото: Pixabay
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