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На подъезде к Шлиссельбургу укладывают новый асфальт
Сегодня, 14:51
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smirenny Добавить в Яндекс.Новости

На подъезде к Шлиссельбургу укладывают новый асфальт

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Ремонт дороги продлится до середины июня.

В среду, 25 мая, на участке от въезда в Шлиссельбург до Мурманского шоссе положили новый асфальт, работы по укладке закончат через несколько дней. За работой следят специалисты "Ленавтодора", дорожной лаборатории, депутатский корпус и представители общественности.  

Евроасфальт на участке 5 км имеет два слоя, но при укладке каток должен пройти строго определенное количество раз, чтобы не было переуплотнения или недоуплотнения.

Для того, чтобы не нарушить автобусное движение, дорожники работали с трех часов ночи. 

Ремонт дороги должны закончить через месяц.  

Фото: Вконтакте / Дороги Ленинградской области

Теги: новый асфальт, ремонт дороги, шлиссельбург
Категории: Лента новостей, Новости Ленинградской области, Новости СПб,

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