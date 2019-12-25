На подъезде к Шлиссельбургу укладывают новый асфальт

Ремонт дороги продлится до середины июня.

В среду, 25 мая, на участке от въезда в Шлиссельбург до Мурманского шоссе положили новый асфальт, работы по укладке закончат через несколько дней. За работой следят специалисты "Ленавтодора", дорожной лаборатории, депутатский корпус и представители общественности.

Евроасфальт на участке 5 км имеет два слоя, но при укладке каток должен пройти строго определенное количество раз, чтобы не было переуплотнения или недоуплотнения.

Для того, чтобы не нарушить автобусное движение, дорожники работали с трех часов ночи.

Ремонт дороги должны закончить через месяц.

Фото: Вконтакте / Дороги Ленинградской области