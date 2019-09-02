На побережье Каспийского моря нашли уже 2,5 тыс. мертвых нерп

Специалисты уже приступили к проведению лабораторных исследований патологического материала особей.

На побережье Каспийского моря нашли 2,5 тыс. мертвых нерп. Их выбросило на берег во время шторма. Об этом сообщило Минприроды Дагестана в официальном tg-канале ведомства.

Тела особей находят в разных локациях. Большое количество мертвых туш было найдено в районе Юзбаша, а также между устьями рек Сулак и Шуринка. Подсчет количества погибших тюленей продолжается.

По словам экспертов, они погибли не более двух недель назад. Об этом рассказали на сайте Каспийского природоохранного центра.

В ведомстве пообещали установить причины массовой гибели животных. Специалисты уже приступили к проведению лабораторных исследований патологического материала мертвых нерп.

Фото: Телеграм / Минприроды РД