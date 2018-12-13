У побережья Флориды упал самолёт: есть погибшие

Самолет Cessna Citation V выполнял рейс из Иллинойса во Флориду.

На побережье Флориды в воды Атлантического океана упал самолёт Cessna Citation V . Погиб один человек - пилот самолёта, он был единственном человеком на борту.

По данным Федерального авиационного управления Соединённых штатов Америки, самолёт перестал выходить на связь за час до крушения. Рейс совершался из Иллинойса и до Флориды. Происшествие произошло недалеко от порта Форт-Лодердейл.

Напомним, что самолёт Cessna Citation V является представителем семейства лёгких двухмоторных самолётов бизнес-класса. Свой первый полёт самолёт совершил в 1998 году.

Видео: YouTube