Мероприятие посвятили дню окончания Ленинградской битвы.

В воскресенье, 9 августа, стало известно о том, что на площади Победы почтили память героических защитников Ленинграда. Об этом сообщает пресс-служба Смольного.

В мероприятии приняли участие Александр Гуцан, Александр Беглов, Вячеслав Макаров, Николай Емельянов и Алексей Завизьон.

Губернатор Северной столицы отметил, что Ленинградская битва - самая долгая в истории Великой Отечественной войны. Он напомнил, что она длилась 37 месяцев.

Все что связано с войной, блокадой – для нас всегда будет свято Александр Беглов.

Власти города заявили, что к празднику 347 тысяч блокадников получили к празднику выплаты из городского бюджета.

Ранее мы сообщали о том, что Беглов поздравил петербуржцев с Днём строителя.

Фото: пресс-служба Смольного