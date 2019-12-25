Беглов поздравил петербуржцев с Днём строителя

Власти города отметили, что и сегодня строительная индустрия вносит значительный вклад в экономику Петербурга.

В воскресенье, 9 августа, стало известно о том, что власти Северной столицы поздравили петербуржцев с Днём строителя. Об этом сообщает пресс-служба Смольного.

Во время поздравления губернатор Петербурга Александр Беглов вспомнил о том, как важен труд строителей. Он уделили внимание тому, как рабочие восстанавливали город в послевоенное время.

Труд строителей нелегок, но он всегда пользовался огромным уважением. В трудные послевоенные годы строители не только восстановили разрушенные дома, но и начали возведение домов первых массовых серий, позволившее многим жителям нашего города получить отдельные квартиры. Александр Беглов.

Отмечается, что с начала года, несмотря на пандемию, строители сдали порядка миллиона квадратных метров нового жилья.

Ранее мы сообщали о том, что в Петербурге отреставрируют здание штаба второго корпуса ПВО в центре города.

Фото:Беглов/вк