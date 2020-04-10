На площади Мужества появились световые надписи к юбилею Победы

Их установили на крышах жилых домов.

На площади Мужества закончилось восстановление цифровых надписей "1941" и "1945". Об этом сообщил телеканал "Санкт-Петербург".

Даты, напоминающие о годах Великой Отечественной Войны, размещены на крышах жилых домов на проспекте Тореза и Втором Муринском проспекте. Подсветка надписей работает в вечернее время.

Известно, что работы были выполнены по поручению губернатора города в преддверии 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.

Ранее мы сообщили, что ветеранам Выборгского района доставили юбилейную медаль на дом.

Фото: Комитет по печати и взаимодействию со СМИ / ВКонтакте