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На площади Мужества появились световые надписи к юбилею Победы
Сегодня, 11:05
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ruzannar

На площади Мужества появились световые надписи к юбилею Победы

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Их установили на крышах жилых домов.

На площади Мужества закончилось восстановление цифровых надписей "1941" и "1945". Об этом сообщил телеканал "Санкт-Петербург".

Даты, напоминающие о годах Великой Отечественной Войны, размещены на крышах жилых домов на проспекте Тореза и Втором Муринском проспекте. Подсветка надписей работает в вечернее время.

Известно, что работы были выполнены по поручению губернатора города в преддверии 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.

Ранее мы сообщили, что ветеранам Выборгского района доставили юбилейную медаль на дом.

Фото: Комитет по печати и взаимодействию со СМИ / ВКонтакте

Теги: вов, город-герой ленинград, победа
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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