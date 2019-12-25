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На площади Климова обнаружили машину без колес
Сегодня, 11:44
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Arinablinova

На площади Климова обнаружили машину без колес

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Жители района отметили, что хозяин машины часто паркуется в неположенном месте.

В воскресенье утром, 12 июля, прямо на площади Климова обнаружили машину без колес. Об этом стало известно из группы "ДТП и ЧП Санкт-Петербург", социальной сети "Вконтакте". 

Снявшие колеса предусмотрительно разместили синюю Kia Stinger на кирпичах.  Жители района отметили, что хозяин машины  часто там паркуется и предположили, что воровство "могло быть наказанием за хамство и неправильную парковку".

Ранее мы писали, что на перекрестке Бабушкина и Красных Зорь столкнулись две машины.

Фото: vk.com/spb_today

Теги: воровство, колеса, машина
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, ДТП,

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