Жители района отметили, что хозяин машины часто паркуется в неположенном месте.

В воскресенье утром, 12 июля, прямо на площади Климова обнаружили машину без колес. Об этом стало известно из группы "ДТП и ЧП Санкт-Петербург", социальной сети "Вконтакте".

Снявшие колеса предусмотрительно разместили синюю Kia Stinger на кирпичах. Жители района отметили, что хозяин машины часто там паркуется и предположили, что воровство "могло быть наказанием за хамство и неправильную парковку".

Ранее мы писали, что на перекрестке Бабушкина и Красных Зорь столкнулись две машины.

Фото: vk.com/spb_today