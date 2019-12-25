В воскресенье утром, 12 июля, прямо на площади Климова обнаружили машину без колес. Об этом стало известно из группы "ДТП и ЧП Санкт-Петербург", социальной сети "Вконтакте".
Снявшие колеса предусмотрительно разместили синюю Kia Stinger на кирпичах. Жители района отметили, что хозяин машины часто там паркуется и предположили, что воровство "могло быть наказанием за хамство и неправильную парковку".
Ранее мы писали, что на перекрестке Бабушкина и Красных Зорь столкнулись две машины.
Фото: vk.com/spb_today
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