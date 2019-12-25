Петербурженка предстанет перед судом после угроз застрелить фельдшера

Теперь ей грозит до пяти лет тюрьмы.

В Петербурге перед судом предстанет 29-летняя женщина, угрожавшая убийством фельдшеру. Об этом сообщила пресс-служба городской прокуратуры.

По версии следствия, 12 июля в квартире на Ленинском проспекте женщина угрожала предметом, похожим на пистолет, фельдшеру скорой помощи.

Молодой женщине вменяется угроза убийством лицу, осуществлявшему служебную деятельность. Теперь ей грозит до пяти лет тюрьмы.

Недавно плиция задержала мужчину, который напал на женщину с молотком.

Фото: Piter.tv