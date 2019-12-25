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На петербургском рыке мужчина ударил продавца ножом из-за хурмы
Сегодня, 18:35
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smirenny

На петербургском рыке мужчина ударил продавца ножом из-за хурмы

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Покупателю не понравилась хурма.

В понедельник, 26 октября, стало известно, что на рынке, который находится на проспекте Непокоренных, произошла поножовщина. Об этом рассказали в пресс-службе Вневедомственной охраны по городу и Ленобласти.

Сообщается, что накануне мужчина приобрел хурму, отнес домой и угостил свою маму, а та осталась недовольна вкусом. Тогда мужчина вернулся на рынок в нетрезвом виде и после словесной перепалки ударил продавца ножом. Работники рынка нажали кнопку тревожной сигнализации и смогли задержать нападавшего до прибытия полиции. 

Ранее мы писали, что бывшего борца и его подельника осудили за нападение на человека.

Фото: Piter.TV

Теги: нападение с ножом, рынок, ударил ножом
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

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