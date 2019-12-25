На петербургском рыке мужчина ударил продавца ножом из-за хурмы

Покупателю не понравилась хурма.

В понедельник, 26 октября, стало известно, что на рынке, который находится на проспекте Непокоренных, произошла поножовщина. Об этом рассказали в пресс-службе Вневедомственной охраны по городу и Ленобласти.

Сообщается, что накануне мужчина приобрел хурму, отнес домой и угостил свою маму, а та осталась недовольна вкусом. Тогда мужчина вернулся на рынок в нетрезвом виде и после словесной перепалки ударил продавца ножом. Работники рынка нажали кнопку тревожной сигнализации и смогли задержать нападавшего до прибытия полиции.

Ранее мы писали, что бывшего борца и его подельника осудили за нападение на человека.

Фото: Piter.TV