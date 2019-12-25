В "Крыловском научном центре" пройдут массовые сокращения из-за долгов предприятия

Как оказалось, сокращения уже начались.

В ФГУП "Крыловский государственный научный центр" (КГНЦ) планируют провести сокращения штата из-за долгов более 4 млрд рублей. Информацию об этом Piter.TV подтвердил один из научных сотрудников предприятия.

По словам нашего собеседника, реорганизация штата началась еще раньше. Она может затронуть сотни человек. Сотрудник отмечает, что все началось после смерти академика Пашина в 2013-м году, который возглавлял научный центр более 20 лет. После его ухода предприятие было в плюсе на несколько миллиардов, после его последователя ― Андрея Дутова ― научный центр ушел в минус. Впоследствии убытки только возрастали.

Долги предприятия подтолкнули нынешнего директора Олега Савченко провести реорганизацию штата. По словам нашего источника, в хорошем положении остался административный блок, в котором работают около 700 человек, так как у них высокий оклад. Научные сотрудники, у которых оклад невысокий, теперь без премии.

Крыловский государственный научный центр ― один из крупнейших мировых исследовательских центров в области кораблестроения и проектирования. Он был основан в 1894-м году. Предприятие выполняет целый ряд задач, среди которых разработка стратегии развития общества, разработка оборонных и гражданских программ в области кораблестроения и морской техники.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что в Смольном началась работа по сокращению должностей.

Фото: krylov-centre.ru