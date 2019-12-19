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На переоборудование двух павильонов "Ленэкспо" под госпиталь выделят 165 млн рублей
Сегодня, 17:10
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nastya960

На переоборудование двух павильонов "Ленэкспо" под госпиталь выделят 165 млн рублей

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В двух павильонах разместят 474 койки.

Из Резервного фонда правительства Петербурга выделят 165,5 млн рублей на переоборудование павильонов № 8 и 8А "Ленэкспо". Там временно разместится госпиталь для больных коронавирусом. Об этом стало известно из документа, опубликованного на портале антикоррупционной экспертизы.

В двух павильонах разместят 474 койки, в том числе 10 коек будут использоваться для стабилизации пациентов. Данная сумма пойдет на монтажные, отделочные работы, на покупку оборудования.

Ранее Комздрав объяснил, зачем в в "Ленэкспо" находятся пациенты с неподтвержденным коронавирусом.

Фото: ВК/  "ЭКСПОФОРУМ, Ленэкспо. Выставки Санкт-Петербург"

Теги: ленэкспо
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Коронавирус в Петербурге,

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