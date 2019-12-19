На переоборудование двух павильонов "Ленэкспо" под госпиталь выделят 165 млн рублей

Из Резервного фонда правительства Петербурга выделят 165,5 млн рублей на переоборудование павильонов № 8 и 8А "Ленэкспо". Там временно разместится госпиталь для больных коронавирусом. Об этом стало известно из документа, опубликованного на портале антикоррупционной экспертизы.
В двух павильонах разместят 474 койки, в том числе 10 коек будут использоваться для стабилизации пациентов. Данная сумма пойдет на монтажные, отделочные работы, на покупку оборудования.
Ранее Комздрав объяснил, зачем в в "Ленэкспо" находятся пациенты с неподтвержденным коронавирусом.
Фото: ВК/ "ЭКСПОФОРУМ, Ленэкспо. Выставки Санкт-Петербург"
Обсуждение ( 0 )