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На перекрестке Шуваловского и Комендантского проспектов каршеринг уронил светофор
Сегодня, 9:53
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На перекрестке Шуваловского и Комендантского проспектов каршеринг уронил светофор

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По словам очевидцев, машина не вписалась в поворот.

В субботу утром, 22 октября, в Приморском районе произошло ДТП с участием каршеринга. Автомобиль сбил светофор на перекрестке Шуваловского и Комендантского проспектов. Об этом сообщили в в соцсети "ВКонтакте" в группе "ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб".

По словам очевидцев, машина не вписалась в поворот и улетела в светофор, который от удара упал. Судя по фото, водитель покинул авто. Подробности уточняются.

Ранее на Piter.tv: ночью на Димитрова микроавтобус сбил пешехода.

Фото: ВКонтакте / ДТП и ЧП Санкт-Петербург

Теги: дтп на комендантском, каршеринг, уронил светофор
Категории: Лента новостей, Происшествия, ДТП, Новости СПб,

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