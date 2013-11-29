На перекрестке Шуваловского и Комендантского проспектов каршеринг уронил светофор

По словам очевидцев, машина не вписалась в поворот.

В субботу утром, 22 октября, в Приморском районе произошло ДТП с участием каршеринга. Автомобиль сбил светофор на перекрестке Шуваловского и Комендантского проспектов. Об этом сообщили в в соцсети "ВКонтакте" в группе "ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб".

По словам очевидцев, машина не вписалась в поворот и улетела в светофор, который от удара упал. Судя по фото, водитель покинул авто. Подробности уточняются.

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Фото: ВКонтакте / ДТП и ЧП Санкт-Петербург