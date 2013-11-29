Ночью на Димитрова микроавтобус сбил пешехода

На место случившегося прибыли полицейские.

В ночь на субботу, 22 октября, в Купчино пешеход угодил под колеса автомобиля. Об этом сообщили в Telegram-канале "Мегаполис | ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер".

Авария произошла на улице Димитрова. Во время ДТП у иномарки повредилось лобовое стекло и разбился бампер. Подробности случившегося уточняются.

На место случившегося прибыли полицейские. Обстоятельства аварии устанавливаются.

Ранее на Piter.tv: стало известно, что молодого человека сбил автомобиль на Благодатной улице.

Фото: Телеграм / Мегаполис | ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер