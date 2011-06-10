На перекрестке Петергофского шоссе и проспекта Буденного сделан капитальный ремонт

В Петродворцовом районе Петербурга сделали капитальный ремонт перекрестка Петергофского шоссе и проспекта Буденного.

Завершен капитальный ремонт перекрестка Петергофского шоссе и пр. Будённого протяженностью 470 метров. Об этом сообщили в пресс-службе Смольного.

Специалисты расширили левую сторону Петергофского шоссе с двух до трех полос, а на правой стороне добавили полосу ожидания левого поворота с Петербургского шоссе на улицу Буденного и установили "островок безопасности".

В рамках капитального ремонта были перенесены сети связи и ливневой канализации, заменено асфальтобетонное покрытие и основание проезжей части. Для устройства поверхностного слоя специалисты использовали износостойкий щебеночно-мастичный асфальтобетон.

Особое внимание дорожники уделили повышению уровня безопасности дорожного движения: были обустроены тротуары и пешеходные переходы, установлено 1240 м линий освещения, две автобусные остановки и шесть пешеходных светофоров со звуковыми сигналами. В завершение работ была нанесена термопластиковая разметка.

Ранее сообщалось, что власти оптимизирует движение в Петроградском районе.

Фото: Piter.TV