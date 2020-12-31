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На перекрестке Маяковского и Некрасова водительницу откачивали полицейские
Сегодня, 19:07
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romasdaria Добавить в Яндекс.Новости

На перекрестке Маяковского и Некрасова водительницу откачивали полицейские

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Очевидцы предполагают, что у женщины произошел эпилептический приступ.

В Центральном районе Петербурга на перекрестке Маяковского и Некрасова сотрудники полиции приводили в чувство женщину-водителя. Об этом сообщили очевидцы в социальных сетях.

По словам очевидцев, у женщины случился эпилептический приступ, "ее трясло, один из полицейский пытался разжать ее скулы". Другой полицейский в это время обыскивал автомобиль в поисках таблеток или "наркотиков". На дороге из-за инцидента образовалась пробка. 

Ранее петербуржец умер в больнице после двух эпилептических припадков подряд.

Фото: Вконтакте / ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб

Теги: дорожное происшествие, улица маяковского, улица некрасова
Категории: Новости СПб, ДТП, Происшествия, Лента новостей,

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