На перекрестке Маяковского и Некрасова водительницу откачивали полицейские

Очевидцы предполагают, что у женщины произошел эпилептический приступ.

В Центральном районе Петербурга на перекрестке Маяковского и Некрасова сотрудники полиции приводили в чувство женщину-водителя. Об этом сообщили очевидцы в социальных сетях.

По словам очевидцев, у женщины случился эпилептический приступ, "ее трясло, один из полицейский пытался разжать ее скулы". Другой полицейский в это время обыскивал автомобиль в поисках таблеток или "наркотиков". На дороге из-за инцидента образовалась пробка.

Ранее петербуржец умер в больнице после двух эпилептических припадков подряд.

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