Авария стала причиной пробки на Кубинской улице

Очевидцы сообщают, что из-за ДТП движение затруднено по правой полосе.

Утром 1 ноября в Московском районе Петербурга произошла авария. По словам очевидцев, на перекрестке Кубинской и Кузнецовской улиц столкнулись BMW и Skoda. Мобильный корреспондент Piter.TV прислал видео с места происшествия.

На записи видно, что иномарки столкнулись на повороте. Одно авто осталось без бампера, другое получило серьезные вмятины. Участники ДТП затруднили движение по правой полосе. На месте аварии образовалась 5-балльная пробка.

Ранее мы писали, что в Волхонском на пешеходном переходе сбили велосипедиста.

Фото: скриншот / "Яндекс. Пробки"

Фото, видео: Piter.TV