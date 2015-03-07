На перекрёстке 1-ого Муринского проспекта и Большого Сампсониевского оборвали контактный провод

Из-за аварии на сетях трамваи свернут с привычного пути.

Сегодня, 24 декабря, в Выборгском районе Петербурга произошла авария на сетях, из-за чего остановились трамваи. Об этом сообщили очевидцы в tg-канале "Мегаполис ДТП и ЧП Санкт-Петербург".

По словам свидетелей случившегося, на перекрёстке 1-ого Муринского и Большого Сампсониевского проспектов оборвали контактный провод, в результате случившегося трамваи по данному участку временно не пускают. Подробности уточняются.

Ранее на Piter.tv: до 29 декабря на ЗСД по ночам будут перекрывать движение.

Фото: Телеграм / Мегаполис ДТП и ЧП Санкт-Петербург