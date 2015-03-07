  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
На перекрёстке 1-ого Муринского проспекта и Большого Сампсониевского оборвали контактный провод
Сегодня, 18:33
239
mapero Добавить в Яндекс.Новости

На перекрёстке 1-ого Муринского проспекта и Большого Сампсониевского оборвали контактный провод

0 0

Из-за аварии на сетях трамваи свернут с привычного пути.

Сегодня, 24 декабря, в Выборгском районе Петербурга произошла авария на сетях, из-за чего остановились трамваи. Об этом сообщили очевидцы в tg-канале "Мегаполис ДТП и ЧП Санкт-Петербург". 

По словам свидетелей случившегося, на перекрёстке 1-ого Муринского и Большого Сампсониевского проспектов оборвали контактный провод, в результате случившегося трамваи по данному участку временно не пускают. Подробности уточняются. 

Ранее на Piter.tv: до 29 декабря на ЗСД по ночам будут перекрывать движение.

Фото: Телеграм / Мегаполис ДТП и ЧП Санкт-Петербург

Теги: оборвался контактный провод, пробки, стоят трамваи, транспорт
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, ДТП,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии