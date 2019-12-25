16-летний юноша попал под поезд на перегоне "Лахта – Новая Деревня"

Молодой человек не услышал звуковой сигнал, так как был в наушниках.

Вечером 16 сентября на перегоне "Лахта – Новая деревня" в Петербурге произошел несчастный случай. Около 22 часов под колеса электропоезда попал 16-летний уроженец Таджикистана. Об этом сообщила пресс-служба управления на транспорте МВД РФ по СЗФО.

Молодой человек переходил ж/д пути в наушниках, поэтому не услышал звукового сигнала, который ему подавал машинист. Поезд экстренно затормозил, однако избежать столкновения с юношей не удалось.

Пострадавшего увезли в больницу с тяжелыми травмами. Выясняются все обстоятельства произошедшего.

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