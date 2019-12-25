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16-летний юноша попал под поезд на перегоне "Лахта – Новая Деревня"
Сегодня, 9:48
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Alena_Zinovieva

16-летний юноша попал под поезд на перегоне "Лахта – Новая Деревня"

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Молодой человек не услышал звуковой сигнал, так как был в наушниках.

Вечером 16 сентября на перегоне "Лахта – Новая деревня" в Петербурге произошел несчастный случай. Около 22 часов под колеса электропоезда попал 16-летний  уроженец Таджикистана. Об этом сообщила пресс-служба управления на транспорте МВД РФ по СЗФО.

Молодой человек переходил ж/д пути в наушниках, поэтому не услышал звукового сигнала, который ему подавал машинист. Поезд экстренно затормозил, однако избежать столкновения с юношей не удалось.

Пострадавшего увезли в больницу с тяжелыми травмами. Выясняются все обстоятельства произошедшего.

Ранее мы писали, что в Ленобласти под колесами поезда погиб пенсионер, ушедший в лес за клюквой.

Фото: pixabay.com

Теги: наушники, перегон, попал под поезд
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

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